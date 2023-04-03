«Переживают соседи за свою безопасность»

Финляндия вступает в НАТО в день рождения блока. Как заявил генсек Йенс Столтенберг на специальной пресс-конференции, произойдет это на встрече глав МИД альянса 4 апреля. Министерство иностранных дел России в ответ пообещало укреплять меры безопасности на северо-западном направлении. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва прощается с очередным выгодным партнером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал наступившую рабочую неделю исторической. Финляндия официально становится 31-м членом Североатлантического альянса. И произойдет это в день рождения блока. 4 апреля 1949 года был подписан Вашингтонский договор между странами Северной Америки и Северной Европы о коллективной обороне.

Нельзя сказать, что предусмотрены какие-то большие торжества, однако и так понятно, что для руководства альянса это событие знаменательное и во всех отношениях приятное. Ведь относительно недавно НАТО было на пороге распада, доказывало свою нужность, но вот, по сути дела, переживает второе рождение — ренессанс.

Как бы то ни было, отныне граница вражеского военного блока пролегает в 148-ми километрах от Северной столицы России. МИД Российской Федерации отреагировал спокойно: будем укреплять военный потенциал на северо-западе страны. Что еще остается делать? Бомбить Хельсинки пока вроде бы никто не призывает, и на том спасибо.

У нас нынче такие времена, что чуть ли не каждый день уходит эпоха. Вот очередной повод — на этот раз мы провожаем нашего большого капиталистического друга. Теперь он таковым уже не является. Столько лет дружили, мы к ним за продуктами на маршрутках ездили — они к нам за водкой. Отдых на озерах… Сапоги финские — признак советского достатка. Впрочем, все это, конечно же, не главное.

Опять возникают неправильные вопросы: как же так происходит, что мы боремся-боремся, а НАТО все ближе и ближе?

И ответа подходящего как бы и не находится. И второй момент: а он — альянс — точно такой страшный? Вот, например, страны бывшей советской Прибалтики давно уже там. И ничего — не нападают пока что. Более того, кажется, что они нас совсем не боятся. И даже тактическое ядерное оружие в Белоруссии их особо не беспокоит.

Хотя, с другой стороны, это же плохо, когда тебя боятся — это не равно уважению. Бывает, что просто хочется отгородиться большим забором, отодвинуться подальше. Это мы сейчас и видим в буквальном и переносном смысле. НАТО — тот же забор, стена. Переживают соседи за свою безопасность.

Что же дальше? На очереди Швеция. Относительно ее вступления сомнений практически нет. В июле НАТО проведет саммит в Вильнюсе в непосредственной близости от российских границ. Это будет показательное действо — сплочение западного мира перед лицом российской угрозы.

И, наверное, следует ждать новой системы безопасности — более совершенной, чем сейчас. Стена между нами становится все толще буквально с каждым днем, но не стоит жалеть. Посмотрите на этот многогранный мир — он такой большой и интересный: Азия, Африка, Ближний и Дальний Восток. Такие горизонты открываются. Так что нет повода для грусти — будем радоваться. Что еще остается?

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