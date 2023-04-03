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Коммерсантъ FM
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ОПЕК+: новые планы по сокращению добычи будут выполнены вместе с октябрьскими

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность условиям октябрьской сделки по сокращению целевого уровня добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе организации.

Добровольную корректировку добычи, о которой накануне договорились восемь (восьмая, о решении которой не было известно прессе,— Габон) стран--участниц картеля, комитет принял к сведению. Общий объем снижения добычи (с учетом планов России, которая приняла решение о сокращении в марте) составит 1,66 млн баррелей в сутки.

Весенние корректировки будут внедрять параллельно с выполнением октябрьских договоренностей. «Это мера предосторожности, направленная на поддержание стабильности рынка нефти»,— резюмировали в ОПЕК+.

О добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года вчера, 2 апреля, сообщили Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Россия приняла аналогичное решение в марте, а накануне продлила (также до конца года).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Григорий Лейба

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