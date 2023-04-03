Суд частично разморозил российские активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с оборудования и недвижимости Volkswagen, замороженных по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски на 15,5 млрд руб. Обеспечительные меры, в частности, отменены в отношении завода автоконцерна в Калуге, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. ущерба от ухода германского автоконцерна с нижегородской площадки подала группа ГАЗ. Истец также потребовал признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое Volkswagen в связи с событиями на Украине. По заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» были арестованы все российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с потенциальными российскими покупателями.

В судебном заседании представители Volkswagen отметили, что объем обеспечения иска на 15,6 млрд руб. завышен, поскольку российские активы ответчика оцениваются в 47,5 млрд руб., которых хватит для погашения ущерба, если заявление ГАЗа будет удовлетворено.

Также в рамках соглашения о контрактной сборке машин на нижегородской площадке ГАЗа истцу выплачено порядка 4 млрд руб. Таким образом исковая сумма сократилась до 11,6 млрд руб.

Представитель Volkswagen подчеркнул, что концерну необходимо поддерживать работоспособность площадки в Калуге. Кадастровая стоимость земельных участков в концерне оценили в 3 млрд руб., цехов и оборудования – в 20 млрд руб. В итоге суд удовлетворил ходатайство Volkswagen.

Представители ГАЗ сообщили «Ъ», что определятся с перспективами обжалования решения суда, когда ознакомятся с его мотивировочной частью.

Роман Рыскаль