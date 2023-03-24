Бизнес вводит новые алгоритмы

Зарплаты в IT-сфере вошли в период охлаждения. Рекрутинговые агентства подводят итоги года на рынке труда: самые заметные тенденции — в сфере информационных технологий, где рынок лишился иностранных работодателей. “Ъ FM” опросил предпринимателей, чей бизнес остался в России, и узнал, сколько денег теперь они предлагают соискателям. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цифры говорят сами за себя: количество вакансий за год сократилось на 19%, а число резюме выросло на 38%. Это данные портала Superjob. Отбор стал более жестким: если раньше компании были готовы нанимать сотрудника с любым уровнем подготовки, то теперь в приоритете практические навыки. И у тех, кто просто прошел онлайн-курсы, шансов на удачный контракт стало гораздо меньше.

Сократился и размер зарплаты, рассказала президент компании Infowatch Наталья Касперская: «Раньше мы некоторые вакансии закрывали по полгода, это было прямо мучение. В последнее время это происходит быстрее, за два-три месяца. По зарплатным ожиданиям кандидатов мы не заметили роста. А в некоторых случаях даже есть и снижение, особенно это заметно среди junior-специалистов. Если раньше кто-то из них с порога требовал 150 тыс. руб., то теперь согласен на 60-70 тыс. руб. Особенно это касается тех, кто параллельно продолжает учиться».

Впрочем, такой тренд касается в первую очередь начинающих сотрудников. В целом зарплаты, по данным опросов, выросли на 15%. Это меньше, чем во время пандемии COVID-19, когда бизнесу массово потребовались цифровые сервисы, но все еще довольно высокий темп. И все зависит от специализации, пояснил директор компании VisionLabs Дмитрий Марков: «Очень многие сотрудники все-таки уехали вместе со своими иностранными работодателями. Поэтому мы, если честно, не заметили, что соискателей стало больше, а вакансий меньше.

Кроме того, мы можем подтвердить цифру в 15%, она релевантна. Но при этом я могу сказать, что, скорее всего, в следующем году зарплаты будут очень сильно зависеть от курса валют, потому что по-прежнему многие специалисты работают на зарубежные компании, оставаясь в России».

Но речь, конечно, не обо всех сотрудниках. Если у компании нет офиса в стране, проводить оплату в рублях на российскую карту работника затруднительно. А, по подсчетам Йельского университета, около 200 предприятий прекратили свое присутствие на рынке, и их персонал вышел на рынок труда. Сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков приглашал таких кандидатов на собеседования, и чувства после них остались смешанные:

«К моему большому удивлению, специалисты международных компаний зачастую оказались не то чтобы низко квалифицированными, а заевшимися, разбалованными и не умеющими зачастую, например, продавать продукт напрямую. Речь идет о переговорах с клиентами, соответствующих обоснованиях, договоренностях. Вообще опыт у нас есть разный. Но из международных компаний приходит далеко не идеальный состав».

Впрочем, подобная риторика работодателей, скорее, исключение. По подсчетам рекрутеров, все еще остаются специальности, за которые компании готовы сражаться с конкурентами. Например, разработчик, знакомый с языками Python и С++, по-прежнему может получать до 0,5 млн руб. в месяц.

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