Новый Ford Mustang получил версию для дрифта

Компания Ford представила созданный совместно с тюнинг-ателье RTR Vehicles и ее руководителем американским дрифтером Вон Гиттином-младшим спорткар Ford Mustang нового поколения, подготовленный для дрифта.

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Новый Ford Mustang RTR Spec 5-FD получил 1300-сильный двигатель, гоночную коробку передач, переработанную подвеску и ряд других доработок, включая системы безопасности, обязательных для автоспорта. Для сезона 2023 года в американском чемпионате Formula Drift построено как минимум четыре автомобиля.

Кроме того, для дорожной версии нового Ford Mustang при участии профессиональных дрифтеров была разработана система Performance Electronic Parking Brake. Штатный электронный ручной тормоз получил имитацию гидравлического ручного тормоз дрифт-кара, который развивает втрое большее, чем у традиционного механического ручника, тормозное усилие. Это позволяет инициировать начало заноса для езды в дрифте.

Напомним, премьера нового поколения Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте. Спорткары с опцией Performance Electronic Parking Brake в продаже появятся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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