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Коммерсантъ FM
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Песков подтвердил FT ограничения на зарубежные поездки чиновников

На фоне военной операции России на Украине ФСБ ужесточила условия поездок экс-чиновников и крупных бизнесменов, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с FT подтвердил ограничения.

По информации FT, с 2014 года российские службы безопасности начали предостерегать российских чиновников и бизнесменов от поездок в США и Великобританию. После ввода российских войск на Украину ограничения на зарубежные поездки стали применяться шире, чем раньше.

Как пишет FT, меры безопасности в разных госучреждениях различаются. В некоторых из них высокопоставленным сотрудникам разрешают выезжать за границу «в разумных пределах», тогда как где-то от поездок просят воздерживаться даже чиновников среднего уровня. В одной промышленной госкомпании руководителям запрещено без официального разрешения выезжать дальше чем за два часа езды от Москвы. По информации FT, в некоторых случаях ФСБ также просила бывших чиновников сдать загранпаспорта, хотя некоторые из них во время работы не имели допуска к гостайне.

В разговоре с FT Дмитрий Песков подтвердил ужесточение ограничений для тех, кто работает в чувствительных зонах экономики. «Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения. С момента начала спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания»,— сказал господин Песков. По его словам, решение о запрете на выезд зависит от специфики сферы предприятия и конкретного человека.

Как ранее писал «Ъ», после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут, но во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

О том, почему региональным чиновникам запрещают выезжать за границу,— в материале «Не нужен им берег дубайский».

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