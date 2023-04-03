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Коммерсантъ FM
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«Контур.Маркет»: средний чек за поход в ресторан в России в первом квартале вырос на 11%

По итогам первого квартала средний чек за поход в ресторан в России составил от 625 руб. до 639 руб., что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета». Согласно ему, в Москве средний чек снизился на 1%, до 933 руб., в Санкт-Петербурге — на 3%, до 946 руб. В Свердловской области средний чек вырос на 3%, до 660 руб.

Как показало исследование, выручка в заведениях общественного питания за отчетный период увеличилась на 7%, до 55,173 млрд руб. Больше всего выручки получили заведения Москвы, Московской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В частности, московские заведения выручили 13,075 млрд руб., что почти в три раза больше, чем другие регионы, которые попали в топ-5 по выручке.

По подсчетам «Контур.Фокуса», в январе—марте на рынке общепита по всей России прекратили работу 5,2 тыс. организаций — это на треть меньше год к году. В сервисе считают, что с начала этого года динамика закрытий предприятий общепита сократилась из-за стремления бизнесменов дождаться упрощенного порядка ликвидации юридических лиц.

Подробности — в материале «Ъ» «Рестораны насытились».

Лаура Кеффер

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