Немецкий Rheinmetall открывает в Румынии центр для обслуживания используемого Украиной оружия

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии, на границе с Украиной, сервисный центр для вооружения, которое использует Киев. В нем будут обслуживать гаубицы, танки немецкого и британского производства Leopard и Challenger соответственно, а также боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

«Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и в обеспечении доступности логистической поддержки»,— говорится в комментарии Rheinmetall (цитата по Reuters). Концерн отметил, что его ключевой задачей является «предоставление силам НАТО и Украине наилучшей возможной поддержки».

Планируется, что центр начнет работу в апреле. Он будет расположен в румынском Сату-Маре возле украинской границы. В июне 2022 года Rheinmetall организовала такой же центр в Литве для обслуживания техники НАТО в странах Балтии.

Операционная прибыль Rheinmetall за 2022 год достигла рекордного значения в €754 млн. Это на 27% больше показателей 2021 года. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что прибыль компании во многом связана с «войной в Европе».

Леонид Уварчев