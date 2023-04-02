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Коммерсантъ FM
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РБК: спецслужбы давно знали о готовящемся на Татарского покушении

На месте взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге работают взрывотехники ФСБ, сообщил источник РБК в МВД. Издание со ссылкой на источник в полиции отмечает, что российские спецслужбы давно знали, что на военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве, готовится покушение.

По версии СМИ и ряда источников, взрывное устройство, начиненное 250–300 г тротила, находилось в статуэтке, которую на авторскую встречу с господином Татарским принесла девушка.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

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По предварительной версии, устройство было приведено в действие дистанционно, сообщает РБК. Не исключено, что за убийством стоят другие люди, отмечает РБК. «О проведении мероприятия было известно заранее»,— заявил источник издания.

По факту взрыва в кафе главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Мария Федотова

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