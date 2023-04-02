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Коммерсантъ FM
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RT: взрыв в кафе Петербурга могут квалифицировать как теракт

Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрыв в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, будет квалифицирован как теракт. МВД пока подтвердило гибель господина Татарского, но не сообщало о возбуждении уголовного дела.

«Взрыв в кафе Санкт-Петербурга… по предварительным данным, рассматривают как теракт. За ним могут стоять представители как СБУ, так и несистемной оппозиции»,— говорится в сообщении RT.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

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Вечером 2 апреля в кафе проходила встреча с Владленом Татарским, в ходе которой он рассказывал о работе военкором. Во время встречи господину Татарскому одна из слушательниц подарила статуэтку. По данным СМИ, в нее было заложено взрывное устройство. В настоящее время, как сообщает RT, ведется поиск этой девушки.

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