Посетительница рассказала о девушке, подарившей Татарскому статуэтку со взрывным устройством

Девушка, которая была очевидцем взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, рассказала «Фонтанке» подробности происшедшего. По ее словам, статуэтку, в которой могло быть взрывное устройство, военкору Владлену Татарскому подарила в гардеробе посетительница вечера — девушка Настя. Статуэтка была в форме бюста военкора.

«Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит: «Я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе». Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит, мол, надеюсь, вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. Настя, казалось, не ушла заранее»,— рассказала девушка изданию.

Однако, по данным источника «РИА Новости», подаренную статуэтку осматривали перед передачей, а девушка, которая ее принесла, была знакома с военкором. По данным ТАСС, мощность устройства составила более 200 г тротила.

Организатор встречи с военкором — дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z» — сообщил, что меры безопасности в кафе соблюдались, однако их оказалось недостаточно. «Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно»,— сообщили организаторы в Telegram-канале.

При взрыве в кафе, которое принадлежит структурам Евгения Пригожина, погиб Владлен Татарский, читавший там лекцию о профессии военкора. Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.

Анастасия Ларина