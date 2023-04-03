Бюджет–2024 открыл кассу

Белый дом утвердил правила кредитования регионов на опережающее финансирование строек — речь идет о переносе расходов 2024 года на 2023 год для ускоренного ввода приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Регионы смогут получить средства через беспроцентные казначейские кредиты — объем досрочного финансирования госинвестиций по этому каналу составит до 180 млрд руб. Практика гибкого управления ликвидностью в условиях дефицитного бюджета позволяет ускорить поступление средств в экономику и удерживать темпы исполнения нацпроектов, хотя финансовые власти уже обозначили, что в дальнейшем рассчитывают на переток инвестактивности в частный сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин подписал постановление, открывающее доступ строителей к опережающей трате денег 2024 года на социальные и инфраструктурные объекты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин подписал постановление, открывающее доступ строителей к опережающей трате денег 2024 года на социальные и инфраструктурные объекты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство скорректировало правила кредитования регионов для опережающего финансирования строительства, реконструкции и капремонта приоритетных объектов, следует из постановления №501 от 29 марта 2023 года. Новые бюджетные кредиты распространятся на строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также других сооружений, которые позволяют повысить комфорт граждан. При этом важно, чтобы такие объекты можно было досрочно построить до конца первого квартала 2024 года. Перечень приоритетных объектов при этом определяет правительство совместно с регионами.

На эти цели субъекты РФ смогут получить бюджетные кредиты по ставке 0,1% на срок до конца апреля 2024 года — всего под перенос за счет этого механизма подпадает до 180 млрд руб. бюджетных средств 2024 года. Лимит финансовой поддержки в каждом случае определит правительственная комиссия по региональному развитию. Документ также содержит стандартную схему контроля за расходами кредитных средств: учет операций по ним должен быть обособленным, также потребуется казначейское сопровождение госконтрактов, концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, а также соглашений о субсидиях юрлицам.

Практика перераспределения средств между бюджетными периодами активно применяется властями в последние годы и позволяет ускорить поступление средств в экономику. Так, ранее Минфин предусмотрел возможность перераспределения средств между годами бюджетной трехлетки и отдельными распорядителями бюджетных средств для ускорения строительства опережающих объектов капстроительства за счет отдаления сроков запаздывающих. Сами же возможности динамического перенаправления бюджетных потоков без рисков кассового разрыва существенно расширил запуск системы казначейских платежей за счет контроля Казначейства над единым пулом бюджетной ликвидности. «Благодаря эффективному управлению Казначейством остатками средств на едином счете в 2022 году достигнуты рекордные показатели — общий объем доходов составил более 540 млрд руб.»,— сообщил на недавней коллегии ведомства глава Минфина Антон Силуанов. В частности, эти доходы позволяют правительству расширять меры кредитной поддержки регионов: в 2023 году местные власти могут получить специальные казначейские кредиты из временно свободных средств Казначейства с лимитом 315 млрд руб.

В условиях дефицитного бюджета и падения поступлений меры позволят удержать темпы исполнения госпрограмм и нацпроектов, а также частично повысить финансовую свободу регионов. Впрочем, ускоренные госвливания в экономику в 2022–2023 годах призваны компенсировать паузу в частных капвложениях на фоне высокой неопределенности, вызванной военной операцией на Украине и ее последствиями, а также затянувшейся донастройкой инвестсреды, однако в дальнейшем Белый дом рассчитывает все же опираться на частные инвестиции (см. “Ъ” от 30 марта), в том числе за счет поддержки региональных инвестпроектов (см. “Ъ” от 1 марта).

Диана Галиева