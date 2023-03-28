Подоходный профицит

В отличие от федерального бюджета, закрытого с огромным дефицитом в 3,3 трлн руб., консолидированные бюджеты российских регионов «на круг» по итогам 2022 года оказались в небольшом, но все же профиците — в размере 50 млрд руб., следует из публикуемого во вторник оперативного обзора Счетной палаты. При этом дефицитными оказались большинство регионов — 50, профицитными — 35. Трансферты из центра в сложном 2022 году выросли на удивление скромно — всего на 9%, то есть регионы в основном обошлись своими силами. Их доходы на фоне скромного результата сборов по налогу на прибыль «вытянул», прежде всего, налог на доходы физических лиц.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Итоги исполнения региональных бюджетов за год подводятся со значительной задержкой — Минфин полноценно о них пока не отчитался, но это делает Счетная палата в публикуемом сегодня оперативном обзоре. Как следует из этих данных, несмотря на ужесточение санкций и сложности первого года военной операции, консолидированные (региональные плюс местные) бюджеты по итогам 2022-го исполнены с профицитом в 50 млрд руб.
Доходы составили 19,668 трлн руб. (плюс 12% к 2021 году), расходы — 19,618 трлн руб. (плюс 16%).
Итоговый профицит в 50 млрд руб.— это несравнимо меньше, чем фиксировалось в 2021 году (тогда он составил 661 млрд), но гораздо лучше, чем было в «ковидном» 2020-м с его дефицитом в 677 млрд. Впрочем, общая усредненная цифра отражает финансовое состояние конкретных регионов весьма условно. Показательнее, что с дефицитом прошлый год закончили 50 из 85 российских регионов (по присоединенным территориям данных нет). Соответственно, в профиците 35 субъектов РФ (госаудиторы учитывает еще и бюджеты г. Байконур и федеральной территории «Сириус» — они тоже в плюсе).
Две трети суммарного профицита пришлись всего на пять традиционно «зажиточных» регионов:
- Санкт-Петербург (119 млрд руб.),
- Сахалинская область (58 млрд),
- Москва (55 млрд),
- Кемеровская область (46 млрд),
- Ямало-Ненецкий автономный округ (44 млрд руб.).
Таким образом, эта пятерка во многом обеспечила итоговый профицитный результат. Интересно, что, в отличие от «газового» Ямала, «нефтяного» Ханты-Мансийского округа в списке профицитных регионов нет: ХМАО закончил год с дефицитом в 14 млрд руб.
Пятерка же самых дефицитных регионов (отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам, без учета трансфертов):
- Дагестан — 36%,
- Тува — 27%,
- Чукотка — 24%,
- Мурманская область — 24%,
- Чечня — 22%.
Этот перечень похож на список самых дотационных регионов, но полностью его не повторяет — выше всего доля финансовой помощи центра в доходах была у Ингушетии (83%), Чечни (81%), Тувы (81%), Дагестана (75%) и Карачаево-Черкесии (72%). Бюджет Крыма дотируется центром на 66%, Севастополя — на 65%. В целом сумма межбюджетных трансфертов регионам в сравнении с 2021 годом выросла на 9%, до 4,2 трлн руб. Доля этих трансфертов в доходах регионов — 21,5%.
Их налоговые и неналоговые доходы таким образом составили 78,5% — 15,4 трлн руб. Традиционно региональные бюджеты наполняются за счет двух главных для них налогов — на прибыль и на доходы физических лиц. В 2022 году динамика поступлений у них была разной. Налог на прибыль собирался очень неравномерно. В первой половине года поступления бурно росли, но начиная с июля динамика стала отрицательной, так что по итогам года рост составил всего 3,5%. Всего собрано 4,7 трлн руб. В основном налог рос в регионах со специализацией на добыче газа, угля, нефти и на химпроме. Упали же поступления от металлургов, автопроизводителей и от фармотрасли. Доля налога на прибыль в налоговых доходах — 33%.
Поступления НДФЛ росли лучше — плюс 16%. Всего их собрано на 5,6 трлн руб. Доля этого налога в доходах — 39%. Сборы НДФЛ упали лишь в двух регионах: на 10% в Туве и на 25% — в Дагестане (как отмечает СП, «в связи со снятием с учета крупного налогоплательщика», отметим, ранее таковым считался бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов).