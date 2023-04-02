Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 16

При взрыве в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Позже в МВД РФ уточнили, что пострадали 16 человек. Ранее сообщалось о шести раненых. Погиб один человек, «РИА Новости» сообщает, что это — военкор Владлен Татарский, в МВД подтвердили гибель военкора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, в результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По выходным в кафе Street Food Bar №1 собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Издание «Фонтанка» сообщает, что оно принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. По данным Readovka, СВУ с поражающими элементами было спрятано в статуэтку, которую одна из участниц подарила господину Татарскому. Мощность взрыва составила более 200 г тротила, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.