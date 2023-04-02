В Петербурге при взрыве в кафе один человек погиб, 15 получили ранения

В кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате один человек погиб и 15 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сегодня в этом кафе Владлен Татарский выступал с лекцией про профессию военкора. «РИА Новости» сообщает, что военкор погиб при взрыве.

Street Food Bar №1 расположен по адресу Университетская набережная, дом 25. По выходным в этом кафе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Издание «Фонтанка» утверждает, что оно принадлежало Евгению Пригожину.

По данным «Readovka», в помещение кафе сработало СВУ, начиненное поражающими элементами — оно было спрятано в статуэтку, которую одна из участниц подарила Владлену Татарскому.

Мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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