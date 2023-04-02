В УПЦ заявили о попытке штурма собора в Хмельницком после инцидента с человеком в военной форме

Свято-Покровский собор в Хмельницком (административный центр Хмельницкой области) пытаются взять штурмом, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление УПЦ приводит Telegram-канал издания «Страна.ua». Ранее в УПЦ сообщили о провокации, которую устроил переодетый в военную форму мужчина, после чего у собора собралось около 50 человек. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в своем Telegram-канале заявил, что УПЦ лишат всех земельных участков.

Во время Божественной литургии переодетый в военную форму мужчина совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого, сообщается на сайте УПЦ. Инцидент произошел в присутствии более 100 прихожан. По словам местного депутата Виктора Бурлика, после нападения молодого человека задержала полиция по ст. 173 УК (мелкое хулиганство).

После этого появилось видео людей, которые собрались у церковной ограды, рядом находилась полиция, сообщает «Страна.ua». Господин Симчишин тем временем объявил, что будет прекращено пользование всеми земельными участками на территории общины, а замгубернатора Хмельницкой области Сергей Тюрин призвал все конфликты в Хмельницком решать законным образом.

24 марта в ООН заявили о возможной дискриминации УПЦ, 1 апреля под домашний арест был отправлен бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, которого обвиняют в «работе на Россию и разжигании религиозной розни».

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Мария Федотова