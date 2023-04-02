Стрелков сообщил о создании «Клуба рассерженных патриотов»

Бывший министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». Клуб создан две недели назад, сообщил господин Стрелков сегодня, 2 апреля, в своем Telegram-канале. 17 марта Игорь Стрелков от имени клуба выложил пост, в котором перечислил слабые, по его мнению, места в проведении военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Стрелков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В клуб, помимо господина Стрелкова, входят Павел Губарев, Владимир Грубник, Виктор Алкснис, Максим Калашников, Максим Климов, Михаил Аксель и Евгений Михайлов. 1 апреля господин Стрелков выложил видео, в котором рассказывается о задачах клуба.

Входящие в клуб назвали его «сообществом патриотически настроенных людей, которые много лет не словом, а делом служат России». «Необходимо создавать объединение тех людей, кто не за деньги, кто действительно за Родину, за наш народ, за нашу страну»,— прокомментировал Игорь Стрелков создание клуба, отметив, что больше тянуть было нельзя, и вновь указал на слабые, по его мнению, места в осуществлении военной операции.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова