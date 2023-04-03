Стоять, гоняться!

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл вторую гонку в сезоне, впервые в карьере первенствовав на Гран-при Австралии. Предсказуемая победа двукратного чемпиона мира получилась нервной, как и сама гонка, трижды прерывавшаяся красными флагами. Вторым на финише был Льюис Хэмилтон (Mercedes). Третьим, в третий раз подряд,— Фернандо Алонсо (Aston Martin), который во всей это суматохе лишился было всего, но затем счастливо все вернул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Barbour / AP Фото: Scott Barbour / AP

Макс Ферстаппен, несмотря на наличие в активе двух титулов, в Австралии не побеждал ни разу. Да и у всей команды Red Bull был всего один австралийский триумф — еще в 2011 году, когда в «Формуле-1» царил Себастьян Феттель. Но в этот раз в Мельбурн «быки» ехали с ощущением, что победа никуда не денется. Первые два этапа чемпионата, на которых Red Bull отметился дублями, показали, что реальных конкурентов у команды нет, так что дело оставалось за малым — зафиксировать неизбежное.

Однако оформить третий дубль команда не смогла — допустивший ошибку в квалификации Серхио Перес вынужден был стартовать с пит-лейна. При всем уважении к мексиканцу даже на Red Bull ему было не по силам подняться в топ-2. Тем более что внезапно быстрыми в Мельбурн прибыли гонщики Mercedes. Льюис Хэмилтон в последние недели только и делал, что восхищался техническим уровнем Red Bull, утверждая, что никогда не видел столь доминирующей машины (про годы, когда он сам уезжал от преследователей с первых же метров, он предпочел не вспоминать). Но в квалификации и он сам, и Джордж Рассел (Хэмилтон и Рассел заняли третье и второе места) дали повод говорить о том, что перевес «быков», может быть, не такой уж сокрушающий. А тут еще на старте оба Mercedes обошли Ферстаппена, словно подтверждая подозрения.

Правда, Ферстаппен, чуть подождав, вернул все как было, дав понять, что о реальной конкуренции с Red Bull соперникам австрийской команды пока остается только мечтать. И если бы гонка прошло спокойно, то ничего интересного в борьбе за победу наверняка уже не случилось бы. Привез бы Ферстаппен ближайшему преследователю секунд 15–20 отрыва, да и все дела. Но в Австралии же, говорят, все вверх ногами. Многие, с надеждой всматриваясь в прогнозы синоптиков, полагали, что за интригу на этапе будет отвечать дождь, но, как назло, в воскресенье была преступно солнечная погода. Но то, чего не сделала стихия, сделали судьи, трижды вывешивавшие красные флаги. В первый раз еще на девятом круге, когда потребовалось убрать обломки от разбитого Williams Александра Элбона. Этот рестарт, впрочем, ни на что реально не повлиял. Зато два других оказали серьезное воздействие на ход гонки.

Этап уже подходил к концу, первая тройка в составе Ферстаппена, Хэмилтона, Фернандо Алонсо мысленно готовилась отмокать в брызгах шампанского, как Кевин Магнуссен уж больно лихо влетел в поворот, снес заднее колесо на своем Haas и усыпал трассу кучей мусора. Судьи тут же вывесили красный флаг (похоже, не от реальной необходимости, а так, на всякий случай), на что Ферстаппен сказал: «Какого черта?!», Хэмилтон спросил: «Как?!», Алонсо выдал лаконичное: «Чего?!». И вот этот рестарт уже был важным. Было бы, конечно, красиво, если бы Хэмилтон снова обскакал Ферстаппена на старте, а там, глядишь, и до финиша дотянул бы первым (никто же не забыл, что именно вот такой рестарт в Абу-Даби за пару кругов до клетчатого флага принес голландцу в 2021 году его первый чемпионский титул и лишил Хэмилтона рекордного восьмого чемпионства). Но Ферстаппен устоял. Зато не устоял Алонсо. В и без того солидной коллекции седых волос 41-летнего ветерана наверняка случилось большое пополнение, после того как его без намека на какой-нибудь повод вышвырнул с трассы единственный остававшийся в бою гонщик Ferrari Карлос Сайнс (Шарль Леклер уехал в гравий еще в дебюте гонки). Но, помимо этого, еще Логан Сарджент (Williams) вынес с трассы Ника Де Вриса (AlphaTauri), а два гонщика Alpine Эстебан Окон и Пьер Гасли «порадовали» боссов команды, столкнувшись друг с другом. И вот именно это, а еще то, что завал случился, когда машины еще не добрались до конца первого сектора, спасло Алонсо. Судьи, уже тренированным движением доставшие красные флаги, рассудили, что в такой ситуации нужно снова давать рестарт (на 57-м из 58 кругов гонки), но расставить гонщиков, не считая тех, которые выбыли, так, как они стояли на рестарте предыдущем. То есть Алонсо вернули третье место. А Сайнсу за неуважение к кумиру детства (это сам Сайнс не раз говорил) вручили пятисекундный штраф, который тут же отбросил его за пределы очковой зоны.

На этом, в общем, все и кончилось. Пелотон, вернувшись на трассу, проехал формировочный круг, который и стал последним. Ферстаппен все-таки записал на свой счет победу в Австралии, Хэмилтон впервые в сезоне попал на подиум и теперь может похвастать тем, что на протяжении уже 17 лет хотя бы раз попадал в топ-3. Это рекорд. А Алонсо уже в третий раз подряд стал третьим. Что интересно: в двух случаях третье место оставалось за ним не без вмешательства судей.

В общем зачете Ферстаппен упрочил лидерство. Ближайшего преследователя Переса, который в Мельбурне успел к финишу прорваться на пятое место, он опережает на 15 очков. От занимающего третье место Алонсо отрыв составляет 24 очка.

Александр Петров