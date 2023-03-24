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Коммерсантъ FM
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Парламент Швейцарии изучит действия властей в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Федеральное собрание Швейцарии изучит соответствие решения властей о покупке Credit Suisse банком UBS. Предметное обсуждение вопроса начнется в парламенте в мае.

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Парламентский комитет по аудиту сегодня, 24 марта, обсудил кризис, связанный с Credit Suisse, и последующие действия федеральных властей. «Выяснилось, что с точки зрения парламентского надзора возникают различные вопросы, например о применении существующего законодательства»,— говорится в сообщении на сайте парламента. Комитет поручил двум подкомитетам прояснить вопросы к началу мая.

Также предполагается заслушать представителей ведомств и регуляторов, в том числе главу Нацбанка. В соответствии со своими полномочиями комитет по аудиту должен решить, были ли действия федеральных властей законными, целесообразными и эффективными.

Нацбанк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны 19 марта. Credit Suisse получил его прямой конкурент. UBS расплатится за актив собственными акциями на сумму примерно $3 млрд, рыночная капитализация Credit Suisse — около $8 млрд. Также UBS получит от властей дополнительную ликвидность более чем на $100 млрд. Сделка привела к обвалу рынков.

О последствиях слияния читайте в публикации «Ъ FM» «Сделка до паники довела».

Мария Федотова

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