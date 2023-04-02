UBS намерен сократить 20–30% сотрудников после слияния с Credit Suisse

UBS планирует сократить от 20% до 30% сотрудников после завершения слияния с Credit Suisse. Об этом со ссылкой на топ-менеджера UBS сообщает Sonntagszeitung.

Учитывая, что сейчас штатными сотрудниками двух швейцарских банков числятся порядка 120 тыс. человек, под сокращение могут попасть до 36 тыс. сотрудников со всего мира. При этом около 11 тыс. рабочих мест будут сокращены непосредственно в Швейцарии.

19 марта Нацбанк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние финансовые проблемы Credit Suisse, который завершил 2022 год с убытком $7,9 млрд — это худший результат банка с 2008 года.

Слияние UBS и Credit Suisse приведет к созданию одного из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов в Европе. Активы UBS оцениваются в $1,1 трлн, Credit Suisse — в $575 млрд.

Вскоре после объявления о сделке UBS принял решение вернуть на пост генерального директора Серджо Эрмотти, который руководил банком с ноября 2011 года по октябрь 2020 года.

Подробнее о крахе Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Кирилл Сарханянц