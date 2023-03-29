Серджио Эрмотти возвращается на пост главного исполнительного директора UBS

Совет директоров швейцарского финансового холдинга UBS Group AG назначил Серджио Эрмотти главным исполнительным директором группы и президентом исполнительного совета. Занять этот пост он должен с 5 апреля, говорится в пресс-релизе на сайте UBS. Серджио Эрмотти занимал пост генерального директора UBS Group AG с ноября 2011 по октябрь 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серджио Эрмотти

Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters Серджио Эрмотти

Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters

Уточняется, что решение о назначении Серджио Эрмотти принято в свете новых приоритетов UBS после планируемого приобретения Credit Suisse. Господин Эрмотти сменит на посту гендиректора Ральфа Хамерса, который останется в UBS в качестве советника в течение переходного периода.

«Интеграция Credit Suisse — самая важная задача UBS, и я уверен, что Серджио Эрмотти успешно проведет банк через этот этап. Мне, конечно, жаль покидать UBS, но обстоятельства изменились так, как никто из нас не ожидал. Я принял решение об отставке, исходя из интересов нового объединенного предприятия, а также всей Швейцарии и ее финансового сектора»,— приводит пресс-служба холдинга слова Ральфа Хамерса.

После ухода из UBS Group AG Серджио Эрмотти в апреле 2021 года был избран председателем одной из крупнейших перестраховочных компаний в мире Swiss Re.

19 марта Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse из-за многолетних финансовых проблем. 2022 год Credit Suisse завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008-го. Слияние UBS и Credit Suisse приведет к созданию одного из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов в Европе: активы UBS — $1,1 трлн, Credit Suisse — $575 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Милена Костерева