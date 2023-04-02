Опрос YouGov показал 52-процентную поддержку Трампа республиканцами

Если бы выборы президента США прошли в ближайшее время, то за экс-президента Дональда Трампа проголосовали 52% республиканцев. 54% члена партии хотели бы видеть его в качестве кандидата на пост президента на выборах в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба компании YouGov со ссылкой на собственный опрос (.pdf).

По данным опроса, 33% республиканцев хотели бы видеть другого кандидата от партии на выборах 2024 года. На втором месте по уровню поддержки находится губернатор штата Флорида Рон Десантис — за него проголосовал бы 21% республиканцев, если бы выборы прошли в день опроса. На третьем — экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли — за нее проголосовали бы 5% республиканцев.

Согласно опросу, если бы праймериз Республиканской партии за Дональда Трампа прошли в день опроса, то за него бы проголосовали 57% членов партии, за Рона Десантиса — 31%. Еще 1% не собирается голосовать на праймериз, а 12% не определись с выбором.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии прокурора, ей дали деньги, чтобы «купить молчание» о ее вероятной связи с Дональдом Трампом. Господин Трамп назвал вердикт присяжных «политическим преследованием». По информации Bloomberg, адвокаты политика хотят перенести процесс по его делу в более консервативный суд.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».

Олеся Павленко