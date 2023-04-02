Bloomberg: юристы Трампа хотят перенести рассмотрение дела в «более консервативный район»

Команда юристов 45-го президента США Дональда Трампа изучает возможность переноса рассмотрения его дела в другой суд, сообщили источники Bloomberg. По информации агентства, адвокаты могут ходатайствовать о переносе дела из Манхэттена в «более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд».

Юристы считают, что господин Трамп не сможет рассчитывать на справедливое разбирательство в суде, где ему, как ожидается, во вторник, 4 апреля, будут предъявлены обвинения. Команда бывшего президента пока не приняла окончательное решение. Она сначала хочет ознакомиться с обвинительным заключением.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности политика к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии прокурора, ей дали деньги, чтобы «купить молчание» по поводу ее предполагаемой связи с Дональдом Трампом. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Сам господин Трамп считает вердикт присяжных «политическим преследованием».

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».

Леонид Уварчев