РПЛ отправила предложения по улучшению работы Fan ID

Российская премьер-лига (РПЛ) и клубы чемпионата направили предложения по карте болельщика (Fan ID), сообщил президент РПЛ Александр Алаев. Ранее президент Владимир Путин поручил к 1 мая принять меры по упрощению использования Fan ID.

«Мы с клубами отработали, подготовили наши предложения и направили их коллегам. И уже их компетенция все эти предложения проанализировать с точки зрения возможностей реализации — технической, финансовой, безопасности и прочих»,— заявил журналистам господин Алаев (цитата по «РИА Новости»). Он заявил о готовности продолжить принимать участие в обсуждении вопроса Fan ID, выразив надежду, что удастся выполнить поручение, данное руководством.

«Не первый раз мы уже писали, к сожалению, не всегда мы достучались до адресата»,— рассказал президент РПЛ о принимаемых лигой усилиях по Fan ID. Комментировать работу по карте болельщика, в которую вовлечено много государственных структур, Александр Алаев не стал, выразив благодарность, что в нее включили РПЛ.

Fan ID — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года, с 1 декабря его распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне повсеместного внедрения системы идентификации болельщиков, начиная с весенней части турнира РПЛ, количество зрителей на трибунах еще уменьшилось.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Fan ID добрался до самого фана».

Мария Федотова