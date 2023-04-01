В Израиле протестуют против приостановленной юридической реформы

Израильтяне вновь вышли на общенациональные акции протеста против юридической реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которую 27 марта было решено приостановить на фоне этих протестов. Сегодняшняя неделя протестов — 13-я подряд.

По оценкам израильских СМИ, по всей стране в акциях участвовали более 150 тыс. человек, самая крупная прошла в Тель-Авиве.

Одним из главных спорных моментов реформы является стремление правящей коалиции получить больше полномочий при назначении судей, в том числе в Верховный суд, сообщает Reuters. Премьер заявляет, что реформа необходима для сбалансирования ветвей власти.

Израильское правительство намерено вернуться к обсуждению реформы на летней сессии Кнессета (парламента), а реформа приостановлена до консультаций с парламентской оппозицией. Общественные движения заявили, что не верят правительству.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова