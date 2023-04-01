Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы»

Российский футболист Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса», сообщается в официальном Twitter команды. Ранее сегодня кипрский клуб потерпел четвертое поражение в последних семи матчах. Кержаков возглавил команду 9 февраля.

1 апреля «Кармиотисса» дома проиграла «Олимпиакосу» из Никосии (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Кипра. Это стало четвертым поражением «Кармиотиссы» за последние семь матчей и вторым проигрышем подряд. Под руководством Кержакова «Кармиотисса» одержала победу только в двух матчах и один раз сыграла вничью. Клуб находится на 10-м месте в таблице чемпионата Кипра с 30 очками.

«Я думаю, что команде нужны некоторые изменения в этот сложный период. Я поговорил с президентом, мне пора уходить. Своим уходом я хочу помочь команде. Надеюсь, что она достигнет своих целей»,— сказал Александр Кержаков, его слова приводит protathlima.cyprustimes.com.

Форвард «Зенита» Александр Кержаков — лучший бомбардир российского футбола с 233 голами. Ранее он работал на тренерской позиции в «Томи», затем — в клубе «Нижний Новгород».

Анастасия Ларина