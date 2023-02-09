Остров надежды для амбициозного тренера

Александр Кержаков, легендарный форвард «Зенита», лучший бомбардир российского футбола с 233 голами, продолжит карьеру на Кипре. Он возглавил в качестве главного тренера команду «Кармиотисса», которая занимает десятое место в чемпионате страны. У Кержакова уже есть тренерский опыт: он работал в «Томи», затем — в клубе «Нижний Новгород», который выступает в Российской премьер-лиге под другим названием. Правда, после этого предложений не получал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков продолжит карьеру на Кипре

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Александр Кержаков продолжит карьеру на Кипре

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

О назначении Александра Кержакова было объявлено вчера. Хотя слухи о том, что его пригласила «Кармиотисса», распространились на днях. Руководители кипрского клуба в разговорах с представителями СМИ подтверждали намерение видеть на посту главного тренера команды легендарного российского форварда. Сыграл свою роль «русский след», ведущий в кипрский клуб. Его владелец — российский бизнесмен Дмитрий Пунин. Он занимается недвижимостью, вином. Пунин, как сообщают источники, уже давно хотел пригласить в «Кармиотиссу» какую-нибудь крупную фигуру, чтобы привлечь внимание к клубу. Рассматривалась кандидатура Артема Дзюбы — правда, на позицию форварда. Переговоры с бывшим игроком «Зенита», лучшим бомбардиром чемпионатов России (тут Дзюба, забивший 148 голов, обошел Кержакова — у того 139 мячей в этом турнире), успехом не увенчались. Сейчас Дзюба решил выступать за московский «Локомотив». Тогда стали прорабатывать вариант с Александром Кержаковым. Только его уже пригласили на роль главного тренера команды.

Надо сказать, что тренеры в «Кармиотиссе» долго не задерживаются. Это, видимо, уже стиль Дмитрия Пунина. Последние специалисты, возглавлявшие команду, трудились там несколько месяцев. А белорусский наставник Александр Хацкевич и вовсе покинул клуб спустя полтора месяца после назначения. Дело в самодурстве президента клуба, российского бизнесмена, или в низкой квалификации тренеров, которых он приглашал,— предстоит выяснить Кержакову. На своей шкуре.

Тренерский опыт у Александра Кержакова есть. Хотя его и не назовешь богатым. После окончания карьеры игрока он возглавлял юношескую сборную России — это было в 2019 году. Осенью 2020-го экс-форвард «Зенита» возглавил в качестве главного тренера «Томь», выступавшую в Футбольной национальной лиге (первый дивизион). Это назначение выглядело неожиданным. Но не стоит забывать, что «Томь» тогда еще финансировали структуры «Газпрома». А тренерскую карьеру Александра Кержакова, как говорят, курировали первые лица компании, занимающиеся футболом: Алексей Миллер и Александр Дюков. «Томь», которой руководил Кержаков, финишировала по итогам чемпионата на 18-м месте и сохранила место в ФНЛ только благодаря тому, что клуб «Чайка» за махинации перевели в низшую лигу. Кержаков покинул «Томь». Сейчас этот клуб перестал существовать как профессиональный — из-за нехватки финансирования.

Летом 2021 года Кержаков возглавил команду «Нижний Новгород», вернувшуюся в высший дивизион российского футбола. Об этом назначении объявил на своей странице в соцсети губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он рассказал о достоинствах тренера Кержакова: играл в ведущих клубах, знает модели тренерской работы, амбициозный. Спонсором волжского клуба в эти же сроки стало ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Весь сезон 2021/2022 команда вела тяжелую борьбу за выживание, хотя одержала в первой части РПЛ несколько ярких побед над московскими клубами. Сохранил прописку «Нижний» только по итогам последнего тура чемпионата, когда ему проиграл на стадионе в Нижнем Новгороде «Зенит» (0:1), к тому моменту уже выигравший четвертое подряд чемпионство. С Кержаковым не продлили контракт. Вместо него был приглашен Михаил Галактионов, главный тренер молодежной сборной России. Клуб был переименован в «Пари НН», туда пришел новый спонсор. Отказ от сотрудничества с экс-игроком «Зенита» мог быть связан с этим. Другая версия: Кержаков не нашел контакта с игроками и руководителями клуба. Тут дело может быть в «ершистом» характере молодого тренера.

На Кипре Александру снова придется бороться за выживание. «Кармиотисса» идет на десятом месте в местной Суперлиге. Контракт с 40-летним Кержаковым заключен до конца этого сезона. Но будет продлен, если он выполнит задачу по сохранению команды в элите и найдет общий язык с ее начальниками. В России Керж, как его называют болельщики «Зенита», приглашения работать тренером так и не дождался. А желание у него зарекомендовать себя на этом поприще большое, в отличие от других известных российских футболистов.

В конце прошлого года Кержаков стал обладателем лицензии PRO, которая позволяет работать тренером в любых странах, закончив обучение в Российском футбольном союзе по программе УЕФА. И стал одним из немногих российских специалистов, которые получили возможность тренировать зарубежный клуб. Чемпионат Кипра в последнее время стал популярен в нашей стране благодаря успешному выступлению в нем другого бывшего форварда «Зенита» — Александра Кокорина. Он забил в Суперлиге уже восемь голов и делит с рядом других футболистов второе место в списке бомбардиров.

Кирилл Легков