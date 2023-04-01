Число погибших от прохождения торнадо в США превысило 10

Торнадо, пронесшиеся по нескольким американским штатам, унесли жизни по меньшей мере 11 человек, в том числе обрушив крышу переполненного театра «Аполлон» во время выступления хеви-метал-групп в Иллинойсе. Ранее сообщалось о трех жертвах стихии.

Среди погибших — четыре человека в городке Уинн, штат Арканзас, три — в Салливане, штат Индиана, сообщает Associated Press. Один человек погиб в округе Мэдисон на севере Алабамы, один — в округе Понтоток на севере Миссисипи, один — в районе Литл-Рок в Арканзасе. В Иллинойсе при обрушении крыши театра погиб человек.

Множество торнадо прошли по семи штатам ночью, оставив десятки тысяч людей без света. Губернатор Арканзаса Сара Сандерс объявила о введении в штате чрезвычайного положения.

Мария Федотова