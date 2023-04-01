В США в результате торнадо погибли трое, пострадали 600 человек

В США как минимум в пяти штатах были зафиксированы торнадо. Только в Арканзасе пострадали 600 человек, трое погибли, передает Forbes. По состоянию на вечер 31 марта почти у 300 тыс. человек отключилось электроснабжение.

По данным CNN, сообщения о торнадо поступали из Арканзаса, Иллинойса, Айовы, Висконсина, Теннесси, Миссисипи. В Иллинойсе было зарегистрировано больше всего отключений электроэнергии — более чем у 100 тыс. потребителей. Губернатор Арканзаса Сара Сандерс объявила о введении в штате чрезвычайного положения.

Из-за непогоды в Иллинойсе во время концерта обрушилась крыша театра «Аполлон». Один человек погиб, 28 получили ранения. Порывы ветра в штате достигают 144 км/ч.

Лаура Кеффер