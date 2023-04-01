В США при обрушении крыши на концерте один человек погиб, более 20 ранены

В городе Белвидир (США, штат Иллинойс) во время концерта обрушилась крыша театра «Аполлон». В результате погиб человек, 28 получили ранения, сообщает CBS со ссылкой на пожарную службу.

В программе концерта были заявлены металл-группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains. В зале, рассчитанном на 1,5 тыс. зрителей, было около 260 человек. ЧП произошло примерно через полчаса после начала концерта. Предположительно причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 90 миль/ч (144 км/ч).

Глава городской пожарной службы Шон Скадл уточнил, что 5 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. 18 получили травмы средней тяжести, еще 5 — незначительные ранения.

Лаура Кеффер