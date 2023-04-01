Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию турецким парламентом заявки Финляндии на вступление в НАТО. Указ президента опубликован в вестнике Resmi Gazete.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ночь на 31 марта парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта. Парламент Венгрии одобрил заявку страны на вступление в альянс 27 марта.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года. Заявку последней отказалась одобрять Турция после акций с сожжением Корана у ее посольства в Стокгольме, которую провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Венгрия пока не рассматривала вопрос вступления Швеции в альянс. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер говорил, что в последние годы шведские политики «вели себя грубо» с Венгрией.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Анастасия Ларина