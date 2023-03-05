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Коммерсантъ FM
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В парламенте Венгрии назвали нерешенным вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Депутаты Государственного собрания (однопалатный парламент) Венгрии не приняли окончательного решения о согласовании заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

По словам господина Кёвера, 7 и 8 марта венгерская парламентская делегация направится в Хельсинки и Стокгольм, чтобы обсудить спорные вопросы до того, как в парламенте Венгрии пройдет голосование о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически»,— сказал господин Кёвер в эфире венгерского телевидения (цитата по «РИА Новости»).

Ласло Кёвер отметил, что депутаты Государственного собрания недовольны тем, что в последние годы финские и шведские политики «вели себя грубо» по отношению к Венгрии и обвиняли страну в нарушении демократических норм и принципа верховенства права. «Они не имеют права высказываться о внутренней политике Венгрии и давать ей оценку»,— добавил спикер.

Господин Кёвер подчеркнул, что если Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО, то для этого им необходимо заручиться доверием всех членов альянса, однако они его «основательно подорвали», и поэтому «необходимо прояснить вопрос о том, что будет дальше».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Решение в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства. По информации Associated Press, 2 марта парламент Венгрии в очередной раз перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Оно должно будет состояться не раньше 20 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Анкара испытала стокгольмский синдром».

Милена Костерева

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