Брат Пола Уилана сообщил о переводе осужденного в больницу при колонии

Осужденный в России Пол Уилан переведен в больницу при колонии, сообщил его брат Дэвид. О причине неизвестно. Утверждается, что американец был переведен в больницу «вместе с несколькими другими нерусскими заключенными».

Дэвид Уилан рассказал, что Пол неожиданно для семьи 30 марта пропустил звонок родителям. «Мы подумали, что, возможно, Пол использовал отведенное ему 15-минутное телефонное время, чтобы поговорить с сотрудниками посольства США по заранее запланированному звонку, но и этого не произошло»,— объяснил брат заключенного «Интерфаксу». Дэвид Уилан не уточнил, откуда ему известно, что осужденного перевели в больницу.

Пол Уилан — гражданин США, Ирландии и Канады, подданный Великобритании. Летом 2020 года был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан не признал вину. Он отбывает наказание в Мордовии. Как сообщал Вашингтон, США и Россия ведут переговоры об освобождении заключенного. Изначально его и Бриттни Грайнер планировали обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута, но в итоговый вариант сделки Пол Уилан включен не был.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Леонид Уварчев