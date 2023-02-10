Студентам привьют «ДНК России»

Во вторник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный проекту «ДНК России» и учебно-методическому курсу «Основы и принципы российской государственности», который вскоре планируется ввести в вузах. Эксперты и идейные вдохновители курса пояснили, что молодым людям свойственно «хаотичное заполнение мировоззренческого контура», упорядочить который как раз и призван их проект. Заодно он поможет в противостоянии различным видам идеологического оружия Запада вроде «теории тоталитаризма». Наконец, проект покажет, что Россия — это самодостаточная цивилизация, которая способна мирно сосуществовать с другими — за исключением тех «цивилизационных групп», которым свойственен «каннибализм и нацизм», заключили эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Первые разговоры о проекте «ДНК России» вызвали в конце прошлого года заметный резонанс. Реализуемый под присмотром внутриполитического блока Кремля и не без помощи Министерства образования и науки проект, в частности, предполагал поиск неких ценностных основ россиян и формирование специального учебно-методического комплекса для студентов вузов под названием «Основы и принципы российской государственности». Последняя идея в конце 2022 года удостоилась публичного одобрения президента Владимира Путина. Эти ценностные основы получили воплощение в «пентабазисе», которому была посвящена специальная статья в «Журнале политических исследований». Ее авторами выступили глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его давний соратник, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова.

8 февраля новая статья о «ДНК России» вышла уже в интернет-издании «Взгляд». Ее авторы, господа Харичев и Полосин, посетовали на то, что «ценностно-культурный портрет России за последние 30 лет усилиями "диванных профессоров" и "альтернативных специалистов" приобрел странный, порой совершенно не научный характер». И предложили собственный вариант, выражающийся в схеме: «созидание — для человека, любовь — для семьи, единство — для общества, порядок — для государства и миссия — для страны». Термин «пентабазис» авторы в этом материале уже не упоминали.

На круглом столе ЭИСИ 9 февраля речь шла и о «ДНК России», и о производных от него «Основах российской государственности». Правда, начало дискуссии немного не задалось: Екатерина Соколова не захотела отвечать на вопрос о ценностных основах идеи этого курса. «Вопрос, наверное, не ко мне, потому что я не являюсь составителем этого курса и не имею отношения к его содержанию»,— пояснила она. Впрочем, свое общее «видение ситуации» госпожа Соколова обрисовать согласилась и дипломатично призналась, что у нее оно «сложное и комплексное». С одной стороны, как преподаватель, она скептически относится к попыткам прививания молодежи ценностных ориентиров, но, с другой стороны, видит в этом и прагматическую пользу: курс мог бы быть полезен для формирования будущего молодых людей, их успешности и для создания в стране «реально работающего социального капитала». Эксперт вспомнила, что сама росла в достаточно неоднородном обществе, где не было консенсуса о том, плох или хорош СССР или первый президент России Борис Ельцин. Обсуждаемый курс же может дать некоторые общие механизмы горизонтального доверия, в том числе межпоколенческие, отметила Екатерина Соколова, приведя в качестве примера подобных механизмов старые понятия «купеческого слова» и «дворянской чести».

На свой преподавательский опыт сослался и Андрей Полосин, выделив проблему «хаотичного заполнения мировоззренческого контура», с которой, на его взгляд, сталкиваются молодые люди. «Этот мировоззренческий контур не позволяет человеку находить свое решение жизненных задач»,— подчеркнул эксперт. Более того, по его словам, все это ведет к появлению «невротических реакций». Новый же курс решит эту проблему путем разъяснения молодежи «четырех ценностных констант», свойственных российской государственности в течение всех исторических периодов. При этом термины, обозначающие эти ценности, могут иметь «однозначное толкование в рамках одной концепции, но иногда и противоположное толкование в рамках альтернативной», честно предупредил господин Полосин.

Перечислил он и четыре этих константы. Первая — это «свой путь»: несмотря на разнообразные форматы цивилизационного взаимодействия, понятие «своего пути» всегда возвращает на него Россию. Вторая — «мессианство, наличие сверхцели» или понимание приоритета задач, связанных с «решением тематик или ситуаций, отложенных во времени». «Если ты в (трудной.— “Ъ”) ситуации спасаешь своего друга, то ты русский»,— пояснил на конкретном примере Андрей Полосин. Третья ценность — это «сверхадаптивность», а четвертая — «общинность в антитезе индивидуализму» или стремление к совместному решению.

Другим участникам дискуссии оставалось лишь согласиться с господином Полосиным и добавить что-то от себя. Андрей Шутов сказал, что новый курс должен использовать современную подачу материала и не утверждать постулаты, а передавать знание через систему вопросов. Замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Анна Брайнес предупредила, что «форматы образовательного курса не могут быть слишком различными». Проректор Академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин заявил, что если мы будем «искать точку культуры вовне», то это обречет нас на «второсортность». Эту мысль развил и политолог Владимир Шаповалов, отметив, что ценности и теории, навязанные извне, используются против нас как идеологическое оружие. В пример он привел «теорию тоталитаризма», которая, по мнению эксперта, использовалась в эпоху холодной войны, чтобы поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

Все участники круглого стола призывали к широкой дискуссии по обсуждаемому предмету. Корреспондент “Ъ” спросил, нельзя ли считать как ценности «пентабазиса», так и вышеназванные константы присущими и западным странам, например США. Эксперты разъяснили, что похожие константы могут встречаться в других цивилизациях, но это не значит, что совпадает вся их совокупность. А господин Шаповалов подметил, что в вопросе прозвучали именно США, и это, по его мнению, еще раз подчеркивает, что российская цивилизация такая же самодостаточная, как и западная. «А с исторической точки зрения у США и России много общего. Например, в плане пространственного освоения больших территорий»,— добавил политолог. «Мы находимся в определенном сопряжении по этим ценностям со всеми другими цивилизационными форматами. Может, скажу не совсем научно, но у нас найдется общее с любой цивилизационной группой, кроме таких параметров, как каннибализм и нацизм»,— завершил круглый стол Андрей Полосин.

Андрей Винокуров