Глава МИД Эстонии призвал отменить Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что настало время отменить Основополагающий акт о сотрудничестве между НАТО и Россией. По его словам, с февраля 2022 года Москва «игнорирует все принципы международного права».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урмас Рейнсалу

Фото: Virginia Mayo / AP Урмас Рейнсалу

Фото: Virginia Mayo / AP

Во время встречи в польской Лодзи глав МИДов стран Центральной и Восточной Европы Урмас Рейнсалу заявил, что в условиях ведения боевых действий на Украине «не может быть и речи» о сотрудничестве с Россией. Его слова приводит пресс-служба эстонского МИДа.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. В преамбуле договора говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников.

Пункты акта в том числе регулируют уважение сторонами территориальной целостности государств, запрет использования прав России и НАТО для ущемления интересов других государств, отказ альянса от размещения ядерного оружия на территории его новых членов.

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Лусине Баласян