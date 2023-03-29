Итоги правления Александра Буркова

Губернатор Омской области Александр Бурков объявил об уходе в отставку. Как изменился регион за время его правления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Бурков возглавил Омскую область 14 сентября 2018 года (с 9 октября 2017 года — в качестве врио) и проработал губернатором 5 лет, 5 месяцев и 20 дней.

За время его правления население области сократилось на 7,2% — с 1,973 млн человек в начале 2017 года (25-е место среди субъектов РФ) до 1,832 млн человек в 2022-м (26-е место).

Рождаемость снизилась на 35,3% — с 13,3 на 1 тыс. населения за 2016 год (35-е) до 8,6 за 2022-й (42-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 4,6% — с 13,2 на 1 тыс. населения (46-е место) до 13,8 (44-е место).

Уровень безработицы снизился на 3 п. п.— с 7,2% по итогам 2016 года (25-е место) до 4,2% по итогам 2022-го (27-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,7 раза — с 28,2 тыс. руб. в 2016 году (45-е место) до 46,5 тыс. руб. в 2022-м (45-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 1,4 раза — с 11,4 тыс. руб. (56-е место) до 15,9 тыс. руб. (55-е место).

Валовой региональный продукт Омской области в 2016–2022 годах вырос с 626 млрд руб. до 901,6 млрд руб. В 2016 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 70,5 млрд руб., расходов — 75,5 млрд руб. (дефицит — 5 млрд руб.). Прогнозируемый общий объем доходов области в 2023 году составляет 124 млрд руб., расходов — 128,3 млрд руб., дефицит — 4,3 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2016 году составлял 97,1%, за 2022 год — 105,3%.

Количество зарегистрированных преступлений в Омской области уменьшилось с 1483,6 на 100 тыс. человек за 2016 год до 1227,6 за 2022-й.