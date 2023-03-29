Производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновится в первой половине 2023 года

Старт производства автомобилей на бывшем заводе автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге будет дан до конца II квартала 2023 года. Об этом рассказали в компании АвтоВАЗ, ответственной за запуск площадки.

«Совместно с партнерами из дружественных стран АавтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D»,— говорится в сообщении, опубликованном 29 марта.

Напомним, подведомственный Минпромторгу России ФГУП «НАМИ» приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала военной операции в Украине. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали АвтоВАЗу.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сотрудники автозавода Nissan в Петербурге могут лишиться подработки на время простоя.

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