Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Отмечается, что на отрезке с 905-го по 944-й километр автомобили едут очень плотным потоком. ГИБДД продолжает контролировать ситуацию на автодороге и оказывает помощь водителям. «Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал»,— сообщила пресс-служба.

Трасса М-4 «Дон» была перекрыта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина с прошлого вечера из-за сильного снегопада. Спасателям и дорожникам пришлось привлекать тяжелую технику, чтобы расчистить дорогу. Работы шли в течение всего дня 31 марта.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону