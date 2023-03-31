Южная Корея рассматривает заявку РФ на возобновление прямых полетов между странами

Власти Южной Кореи рассматривают заявление о возобновлении прямого авиасообщения с РФ, которое ранее подали российские ведомства и одна из авиакомпаний, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

Какая именно компания подала заявку в Сеул, не сообщается. Дополнительно в министерстве указали, что обнародовать детали смогут лишь по завершении рассмотрения. Процедурные сроки представители корейского министерства также не уточнили.

Накануне, 30 марта, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что в 2023 году РФ может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран, в том числе Мьянмой, Вьетнамом и Южной Кореей. Прямое авиасообщение с этими странами было прервано во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Григорий Лейба