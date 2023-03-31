Небензя: стремление Запада нанести статегическое поражение России требует военного ответа

Постпред России при ООН Василий Небензя полагает, что стремление западных стран нанести России стратегическое поражение требует ответных мер, в том числе военного характера. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности России и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии»,— сказал господин Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН. «Именно в этом направлении идут озвученные президентом России меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров»,— добавил он.

Василий Небензя также заявил, что в странах Европы размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США. При этом, по его словам, Россия признает, что в ядерной войне не может быть победителей. «Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей, что было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США»,— сказал он.

29 апреля 2022 года заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: «Наша цель — стратегическое поражение Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему непомерно дорого».

21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент аргументировал такое решение заявлением лидеров стран НАТО о необходимости нанести России стратегическое поражение.

Ранее сегодня президент Владимир Путин подписал новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран являются «экзистенциальными». В документе также указано право России использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.

Подробнее — в материале «Ъ» «России прописали самобытность и глобальную миссию».