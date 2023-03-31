Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о новой концепции внешней политики. Владимир Путин назвал концепцию «взвешенным документом», который «ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу».

«Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс»,— говорится в концепции. Владимир Путин неоднократно называл Россию «страной-цивилизацией».

Другие тезисы концепции:

  • Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него;
  • Приоритеты гуманитарной политики России — противодействие русофобии;
  • Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки;
  • Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей;
  • Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников;
  • Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира;
  • В обновленном документе США названы главным проводником антироссийской линии;
  • Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».

В качестве первого интереса России во внешней политике указывается защита конституционного строя и территориальной целостности, а также развитие безопасного информационного пространства, сбережение народа России.

Среди национальных задач России во внешней политики указаны: поддержание международного мира и безопасности, формирование добрососедства с сопредельными государствами, укрепление позиций в мировой экономике.

Впервые концепция внешней политики России была утверждена в 1993 году, после чего ее неоднократно обновляли. Среди задач российской внешней политики в концепции 2016 года указаны «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе», а также «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами». Обновление концепции президент обсуждал с членами Совбеза еще 28 января 2022 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...