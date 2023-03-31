Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о новой концепции внешней политики. Владимир Путин назвал концепцию «взвешенным документом», который «ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу».

«Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс»,— говорится в концепции. Владимир Путин неоднократно называл Россию «страной-цивилизацией».

Другие тезисы концепции:

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него;

Приоритеты гуманитарной политики России — противодействие русофобии;

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки;

Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей;

Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников;

Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира;

В обновленном документе США названы главным проводником антироссийской линии;

Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».

В качестве первого интереса России во внешней политике указывается защита конституционного строя и территориальной целостности, а также развитие безопасного информационного пространства, сбережение народа России.

Среди национальных задач России во внешней политики указаны: поддержание международного мира и безопасности, формирование добрососедства с сопредельными государствами, укрепление позиций в мировой экономике.

Впервые концепция внешней политики России была утверждена в 1993 году, после чего ее неоднократно обновляли. Среди задач российской внешней политики в концепции 2016 года указаны «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе», а также «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами». Обновление концепции президент обсуждал с членами Совбеза еще 28 января 2022 года.

Анастасия Ларина