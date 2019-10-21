Бизнес-омбудсмен усомнился в квалификации компьютерной сделки

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с письмом в поддержку акционера и гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко. Один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий обвиняется в подстрекательстве должностного лица к злоупотреблениям при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 млн руб. Бизнес-омбудсмен отмечает, что контракт заключался в соответствии с законодательством, а также считает, что действия господина Опанасенко были неправильно квалифицированы, что сделало возможным арест последнего, и сомневается в обоснованности выводов проведенной следствием экспертизы.

В своем обращении к главе государства Борис Титов отмечает, что АО «Т-Платформы» работает на российском рынке с 2002 года и является разработчиком суперкомпьютеров и поставщиком полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, а также что «компания участвовала в реализации важнейших для государства проектов».

Уголовное дело Следственный комитет России возбудил в марте этого года. Как рассказывал “Ъ”, следователей заинтересовал контракт на 357 млн руб., заключенный между МВД и АО «Т-Платформы» в ноябре 2016 года. Согласно договору, министерство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем в составе Федеральной информационной системы ГИБДД. На сайте исполнителя заявлялось, что «сотни тысяч российских граждан ежегодно будут сдавать экзамены на получение водительских удостоверений, используя АРМ "Таволга Терминал", таким образом, этот проект будет способствовать продвижению отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной продукции в гражданском сегменте». В комплект поставки должны были входить терминал с российским процессором, монитор, клавиатура и мышь. Новым оборудованием планировалось оснастить полицейские подразделения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Ростова-на-Дону.

Однако, говорится в материалах дела, в августе 2017 года, когда истек срок действия контракта, АРМ в МВД так и не были поставлены. Впрочем, вскоре после этого министерство приняло у исполнителя 1837 компьютеров стоимостью 71 млн руб., при этом остальную партию оборудования МВД принимать отказалось, сославшись на срыв срока поставки.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В деле два фигуранта — начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров и основатель АО «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. Оба в том же марте были арестованы Басманным судом и до сих пор находятся под стражей.

В своем обращении к президенту Борис Титов указывает, что господин Опанасенко, по версии следствия, якобы склонил господина Александрова к завышению расценок на продукцию, а также поставил оборудование, не соответствующее техническим требованиям. По мнению же самого Бориса Титова, к позиции следствия следует отнестись критически, поскольку план закупок, о которых идет речь в уголовном деле, был утвержден на правительственном уровне, а контракты между МВД и АО «Т-Платформы» были заключены по результатам электронных торгов. Соответственно, господин Александров не мог повлиять на исход торгов, резюмирует бизнес-омбудсмен, а господин Опанасенко не мог склонить его к злоупотреблениям.

Кроме того, подчеркнул Борис Титов, предпринимателю Опанасенко следствие вменило статью УК РФ, по которой обвиняются только должностные лица, а в результате этого стал возможным арест бизнесмена. Причем, ходатайствуя о заключении господина Опанасенко под стражу, следствие не приняло во внимание в его действиях «явного признака предпринимательской деятельности». Между тем, напоминает господин Титов, действующее законодательство налагает серьезные ограничения на избрание самой жесткой меры пресечения — и в случае правильной квалификации действий бизнесмена Опанасенко она не может быть к нему применена. Господин Титов попросил президента России дать поручение проверить законность и обоснованность как самого уголовного преследования Всеволода Опанасенко, так и избранной ему меры пресечения

«Дело Опанасенко, на мой взгляд, весьма абсурдно,— сказал “Ъ” Борис Титов.— Начиная с "чиновничьей" статьи УК, которая предъявлена предпринимателю, чтобы обойти ограничения ст. 108 УПК. Продолжая технической экспертизой: против одного эксперта следствия выступает сразу несколько академических институтов, которые подтверждают соответствие заданию продукции, поставленной АО "Т-Платформы". И заканчивая тем, что Опанасенко пытаются представить ответственным за результаты электронных аукционов, которые от него совершенно не зависели, потому что проводились по решению правительства. В результате один из самых талантливых IT-специалистов сидит за решеткой вместо того, чтобы работать на благо страны».

Александр Александров