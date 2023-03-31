За майские праздники курорты Кубани планируют принять более 500 тысяч туристов

В майские праздники курорты Кубани могут принять более полумиллиона туристов. Номерной фонд забронирован уже на 54%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Отдыхающие активно резервируют номера и на летний период. С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском — 20 процентов»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что рост бронирования номеров связан прежде всего с повышением уровня сервиса, а также адаптацией туристов к новой транспортной логистике.

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми востребованными у россиян остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Больше всего туристы бронируют отели и санатории, работающие по системе «все включено».

Всего на Кубани работают 10,5 тыс. средств размещения более чем на 550 тыс. мест. В 2022 году в регионе отдохнули 17,4 млн туристов, с начала года — уже более 1,7 млн.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram