В Краснодарском крае в 2022 году отдохнули 17,4 млн туристов

На курортах Кубани в этом году отдохнули 17,4 млн туристов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на итоговом планерном совещании.

По словам главы региона, это выше уровня допандемийного 2019 года.

«Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам, а для этого необходимо создать соответствующие условия, повышать качество услуг. Сегодня у нас в стройке находится 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря»,— сказал губернатор.

Господин Кондратьев добавил, что курорты края — одна из основных точек роста экономики региона. В этом году на Кубани подписали 17 инвестсоглашений почти на 170 млрд руб. По сравнению с 2020 годом инвестпортфель курортной отрасли Краснодарского края вырос в 15 раз.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что продолжается наращивание номерного фонда и диверсификация туристских продуктов. Горно-климатические курорты расширяют сеть канатных дорог.

«В этом году восстановили сеть туристических маршрутов: запустили проект "Большая Кубанская тропа", паспортизировали 43 маршрута. К этому сезону подготовили и оснастили девять новых туристических маршрутов в пяти муниципалитетах края и в следующем году эту работу продолжим»,— рассказал Александр Руппель.

Альбина Баразгова

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