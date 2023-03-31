Строительство 60-этажного небоскреба в Новосибирске обойдется в 3,5 млрд рублей

Первый в Новосибирске небоскреб будет жилым домом, рассказал сегодня на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Это серьезный в инженерном плане объект. Таких в регионе пока не строилось. Есть позитивное движение в согласовании размещения этого объекта. Решаем эти вопросы с Росавиацией. Как только получим согласование, сразу начнем проектирование. Стройка может начаться в конце 2023 года – в начале 2024-го», - сказал министр. Он отметил, что инвестиции в проект составят около 3,5 млрд руб.

В январе министр сообщал, что уже есть фирмы, желающие приступить к такому строительству.

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Оксана Павлова