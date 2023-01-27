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обновлено 09:52

Первый небоскреб планируется начать строить в Новосибирске в 2023 году

В Новосибирске планируется начать строительство первого в городе небоскреба в 2023 году, рассказал на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. «Проект полностью проработан. Есть фирмы, желающие приступить к такому строительству. Сейчас с Росавиацией решаем вопрос для строительства таких объектов», - сказал он.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам министра, речь идет о возведении здания в 60 этажей. Сейчас максимальная этажность новосибирских высоток – 35-37 этажей.

«Участки для строительства небоскребов сформированы. Часть из них расположена в районе метро «Октябрьская», - отметил господин Колмаков.

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Оксана Павлова

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