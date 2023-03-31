ВВП Великобритании вырос на 0,1% в четвертом квартале

Британское Управление национальной статистики (ONS) представило пересмотренные данные по ВВП Великобритании в четвертом квартале. Если раньше ONS сообщало о нулевой динамике за квартал, то теперь оно информирует о росте на 0,1%. Это подтверждает тот факт, что британской экономике удалось избежать рецессии, признаком которой является сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. При этом ВВП Великобритании все еще остается на 0,6% ниже, чем до начала пандемии, в четвертом квартале 2019 года.

«Последние данные отводят Великобританию чуть дальше от угрозы рецессии, хотя этот отчет не изменил общую картину того, что экономические показатели были невпечатляющими во второй половине 2022 года, когда сильно сказался кризис стоимости жизни»,— отмечает экономист компании Investec Филип Шоу. В конце января Международный валютный фонд выпустил прогноз, по которому британский ВВП упадет на 0,6% в 2023 году. Правда, как отмечают аналитики, с тех пор некоторые показатели британской экономики оказались лучше, чем ожидалось.

Яна Рождественская