Прибыль Huawei рухнула на 69% по итогам 2022 года

Huawei представила финансовый отчет за 2022 год, из которого следует, что прибыль китайского разработчика составила 35,6 млрд юаней ($5,11 млрд). Таким образом, по сравнению с 2021 годом чистая прибыль компании сократилась сразу на 68,7%. Это сильнейшее падение годовой прибыли Huawei с 2011 года.

Главными причинами падения прибыли стали продолжительные локдауны в Китае, из-за которых замедлялось производство, а также рост цен на сырье и увеличение затрат на исследования. Кроме того, в 2021 году Huawei получила единовременную выручку от продажи Honor консорциуму из 30 дилеров и агентов. Сумма той сделки не раскрывается.

В 2022 году Huawei потратила на исследования и разработки 161,5 млрд юаней — четверть выручки компании. В процентном соотношении это один из самых высоких показателей среди всех мировых производителей смартфонов. Китайская компания, очевидно, вынуждена тратить внушительные суммы на собственные разработки, так как доступ к американским компонентам и софту для Huawei закрыт.

Выручка китайского производителя смартфонов выросла на скромные 0,9%, до 642,3 млрд юаней. Впрочем, этот результат намного лучше, чем в 2021 году, когда продажи компании упали сразу на 28%.

О ситуации с Huawei в России — в материале «Ъ» «Huawei повела себя некорпоративно».

Кирилл Сарханянц