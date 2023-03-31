Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура признала «Свободный университет» нежелательной организацией

Деятельность неправительственной организации «Свободный университет» признана нежелательной на территории России. Такое решение принято Генпрокуратурой по результатам проверки. Генпрокуратура считает, что «Свободный университет» «навязывает ультралиберальную модель европейской демократии».

«Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя»,— считает ведомство.

Генпрокуратура полагает, что в ходе учебного процесса у студентов «Свободного университета» «формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».

«Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами в России»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Свободный университет» создали в 2020 году преподаватели Высшей школы экономики, с которыми университет не продлил контракт на новый учебный год: преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов (признан иноагентом) и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова (признана иноагентом). «Свободный университет» проводит бесплатные онлайн-курсы. Пройти их мог любой желающий, пройдя отбор. Также можно было поддержать университет донатом.

По словам создателей, образовательный проект «свободен от административного давления и цензуры». Как сообщается на сайте школы «Свободного университета», в проекте задействованы 180 преподавателей. В весеннем семестре «Свободный университет» запустил 80 курсов. С 2023 года у проекта открылись платные курсы.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...