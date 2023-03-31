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Что такое «Свободный университет»

31 марта Генпрокуратура признала «Свободный университет» нежелательной организацией. Согласно результатам ее проверки, заведение «навязывает ультралиберальную модель европейской демократии». Что известно о деятельности «Свободного университета» — в справке «Ъ».

«Свободным университетом» называется содружество преподавателей и студентов, которое работало над методами эффективного преподавания в сети и проводило открытые онлайн-занятия во время локдауна.

Сообщество запущено летом 2020 года преподавателями Высшей школы экономики, с которым вуз не продлил контракт на новый учебный год. Ими стали специалисты в области логики и критического мышления Юлия и Виктор Горбатовы, главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов (признан иностранным агентом), юрист Елена Лукьянова и филолог Гасан Гусейнов. Помимо преподавательской деятельности Гасан Гусейнов известен скандальными высказываниями о русском языке и захвате заложников на Дубровке.

На сайте «Свободного университета» говорится, что задача организации — избавить преподавателей от «административного диктата». Среди причин создания также перечислены вмешательство правительства в преподавание гуманитарных наук, случаи сокращений нелояльных преподавателей и излишняя бюрократизация классического образования.

В рамках «Свободного университета» работает школа точных наук, исторический цех, цех философии и религиоведения, цех филологии и наук о культуре, цех политологии и права, магистерская программа по публичному праву, медиашкола, школа компетенций, школа управления и бизнеса.

Всего в организации работает около 180 преподавателей. В весеннем семестре 2023/24 года «Свободный университет» они ведут 80 курсов. Платными являются только курсы школы управления бизнеса. Остальные работали без фиксированной платы, но студентам и гостям сайта предлагали сделать пожертвования. По окончании курса дипломы не выдаются.

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